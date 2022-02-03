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Son dakika... Kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımına onay

#Merkez Bankası#İhtiyat Akçesi#Genel Kurul
Son dakika... Kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımına onay

Bugün gerçekleştirilen Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu'nda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararı onandı. Merkez'den yapılan açıklamada "45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının ve 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." denildi.

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Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu bugün tamamlandı. Genel Kurulda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımına onay verildi.

Buna göre Hazine’ye 45 milyar TL’si kâr payı avans tutarı, 4,3 milyar TL’si ihtiyat akçesi olmak üzere toplamda 49,3 milyar TL aktarılacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

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#Merkez Bankası#İhtiyat Akçesi#Genel Kurul

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