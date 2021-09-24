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Son dakika... Kapasite kullanımı oranları açıklandı

#Kapasite Kullanımı#Sanayi#Ekonomi
Son dakika... Kapasite kullanımı oranları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 78.1 olarak gerçekleşti.

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Kapasite kullanım oranı aylık 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya  göre 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),  bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde  gerçekleşmiştir.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı Eylül ayında %75.9  olurken, dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı Eylül  ayında %74 seviyesinde gerçekleşti. Tüketim malları kapasite kullanım  oranı ise Eylül ayında %74.3 oldu. Ara malları kapasite kullanım oranı  aynı anda %79.9 olarak açıklanırken, yatırım malları kapasite kullanım  oranı Eylül'de %77 olarak gerçekleşti."

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#Kapasite Kullanımı#Sanayi#Ekonomi