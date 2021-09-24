Son dakika... Kapasite kullanımı oranları açıklandı

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Kapasite kullanım oranı aylık 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde oluştu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.



Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı Eylül ayında %75.9 olurken, dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı Eylül ayında %74 seviyesinde gerçekleşti. Tüketim malları kapasite kullanım oranı ise Eylül ayında %74.3 oldu. Ara malları kapasite kullanım oranı aynı anda %79.9 olarak açıklanırken, yatırım malları kapasite kullanım oranı Eylül'de %77 olarak gerçekleşti."