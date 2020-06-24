Hurriyet.com.tr
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Son dakika... Kapasite kullanımı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı haziran'da yüzde 66,0 oldu. Bir önceki veri yüzde 62.6 olarak gerçekleşmişti.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesinde gerçekleşti.
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