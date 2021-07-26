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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kapasite kullanımı açıklandı

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Son dakika... Kapasite kullanımı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 76.7 (önceki %76.6) oldu.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz ayında %76.7 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2021 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1698 iş  yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya  göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),  bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde  gerçekleşmiştir."

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