Son dakika... Kapasite kullanımı açıklandı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz ayında %76.7 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"2021 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1698 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşmiştir."

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