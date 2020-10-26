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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kapasite kullanım oranı açıklandı

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Son dakika... Kapasite kullanım oranı açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 75.4 olduğunu açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim'de bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar  toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden  arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6  puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

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