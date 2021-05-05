Son dakika... Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahasında yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun"
Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 5, 2021
İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷🚢#DenizlerdeKanuniDevri pic.twitter.com/aPxZD2i1T3
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