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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Son dakika... Kamu işçilerine tediyeleri bugün ödeniyor

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Son dakika... Kamu işçilerine tediyeleri bugün ödeniyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

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