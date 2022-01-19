Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

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Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak.

Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.