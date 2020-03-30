Son dakika... Kamu bankalarından geliri 5 bin TL altında olanlara yeni Corona virüs desteği

Yapılan açıklama şu şekilde;

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;

- 10.000,-TL’ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.

Örnek Ödeme Tablosu;

Kredi Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı

(Sonraki 30 ay boyunca) 10.000 36 ay 6 ay 376.- TL 7.500 36 ay 6 ay 282.-TL 5.000 36 ay 6 ay 188.- TL

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir.

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak ;

Bankalarımızın mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAKAN ALBAYRAK: TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ'Nİ DEVREYE ALDIK

Konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız" dedi.