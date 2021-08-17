MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Jeff Bezos'tan NASA'ya dava
GeriEkonomi Son dakika... Jeff Bezos'tan NASA'ya dava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 17.08.2021 - 06:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Jeff Bezos'tan NASA'ya dava

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Jeff Bezos'tan NASA'ya dava

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan milyarder iş adamı Jeff Bezos, NASA'yı, SpaceX'e 2.9 milyar dolarlık iş vermesi nedeniyle dava etti.

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) dava açtı.

Blue Origin, anlaşmayla ilgili "temel sorunlar" olduğunu söyledi ve anlaşmayı haksız bulduğunu kaydetti.

Anlaşmazlık, NASA'nın Nisan ayında finansman açığı nedeniyle anlaşmayı beklendiği gibi iki şirkete değil bir şirkete verme kararından kaynaklanıyor.

NASA konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Milyarderler rekabeti uzaya taşıdı
Milyarderler rekabeti uzaya taşıdı

Blue Origin dava dilekçesinde, astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca NASA'yı ihale sürecinde teklifleri "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirmekle suçladı.

Blue Origin, "Bu tedarikte tanımlanan sorunların ve bunların sonuçlarının adaleti yeniden tesis etmek, rekabete izin vermek ve Amerika'nın Ay'a güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için ele alınması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

Bezos bir ilki daha gerçekleştirecek 18 yaşındaki genci uzaya çıkaracak
Bezos bir ilki daha gerçekleştirecek! 18 yaşındaki genci uzaya çıkaracak

NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, uzay ajansının mevcut bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini itiraf etti. Bu, ABD Kongresi'nin proje için talep edilen 3,3 milyar doların yalnızca 850 milyon dolarını vermesinden sonraydı.

NASA ayrıca Elon Musk'ın SpaceX firmasının uzay misyonlarının bu sözleşmeyi elde etmesinde rol oynadığını kaydetti. Maliyetin de rol oynadığı düşünülüyor: SpaceX'in teklifi, en düşük fiyatlı teklifti.

İki pizza kuralı... Amazonda Bezos koltuğu bıraktı 27 yıllık dönemin inanılmaz detayları...
İki pizza kuralı... Amazon'da Bezos koltuğu bıraktı! 27 yıllık dönemin inanılmaz detayları...

Temmuz ayında Bezos, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi için NASA'nın 2 milyar dolara kadar masrafını karşılamayı teklif etti, ancak reddedildi.

Bu arada Sayıştay, Nasa'nın sözleşmeyi yalnızca bir firmaya teslim ederken "uygunsuz davranmadığı" yönünde bir karar verdi.

Boşandıktan sonra dünyanın en zenginleri arasına girmişti Parasıyla ne yapacağını duyurdu
Boşandıktan sonra dünyanın en zenginleri arasına girmişti! Parasıyla ne yapacağını duyurdu

NASA'nın davaya 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor. SpaceX henüz dava hakkında yorum yapmadı.

Artemis programı kapsamında NASA, 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi umuyor.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi