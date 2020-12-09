Son dakika... Japon devinden flaş karar! Üretimini geçici olarak durdurdu

Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.

BBC'nin haberine göre Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.

LİMANLARDA TIKANIKLIK ŞİRKETLERİ ZORA SOKTU

Son haftalarda Birleşik Krallık konteyner limanlarında tıkanıklık artıyor ve sorunlara neden oluyor.

Şirketler, ilk pandemik kilitlemeden sonra siparişleri artırırken, bazıları Brexit geçiş döneminin bitiminden önce malları stoklamaya yöneldikçe birikmiş işler arttı.

İngiltere'nin konteyner limanlarındaki sorunlar haftalardır artıyor. İşletmeler, sevkiyatların ertelenmesinden veya kanalın yanlış tarafında sonuçlanmasından şikayet ediyor.

Felixstowe'deki tıkanıklık, Southampton ve London Gateway'e daha fazla konteyner trafiği itti ve şimdi her iki limandaki durumun kötüye gittiği bildiriliyor.

Honda, tedarik sorunlarını hafifletmek için hava taşımacılığına bakıyor. Muhtemelen diğer işletmeler de aynı şeyi yapmak zorunda kalabilir.

İngiltere limanlarındaki tıkanıklık şu anda o kadar kötü ki, bazı nakliye firmaları İngiltere'ye getirecekleri kargo miktarını sınırladı.