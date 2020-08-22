MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İsveç'in en büyük bankasından açıklama: Türk lirası istikrar kazanacak
GeriEkonomi Son dakika... İsveç'in en büyük bankasından açıklama: Türk lirası istikrar kazanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... İsveç'in en büyük bankasından açıklama: Türk lirası istikrar kazanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İsveç'in en büyük bankasından açıklama: Türk lirası istikrar kazanacak
Abone Olgoogle-news

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasını ülke adına olumlu bir durum olduğunu belirterek “Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.

İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

Fatih böyle gitti, bir ayda buldu
Fatih böyle gitti, bir ayda buldu

“Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

41
Dünya basını müjdeyi böyle duyurdu
Dünya basını 'müjde'yi böyle duyurdu

Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, “Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.

Emekli Koramiral doğal gaz müjdesini değerlendirdi: Yeni bloklarda yeni keşifler olabilir
Emekli Koramiral doğal gaz müjdesini değerlendirdi: Yeni bloklarda yeni keşifler olabilir
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle