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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:59,Son Güncelleme:

Son dakika... İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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Son dakika... İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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Son dakika haberine göre; İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı olacak.  Cumhurbaşkanı,  3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.

Ayrıntılar birazdan...

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