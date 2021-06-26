MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İstanbullular dikkat! Kilyos Caddesi kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi
GeriEkonomi Son dakika... İstanbullular dikkat! Kilyos Caddesi kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.06.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbullular dikkat! Kilyos Caddesi kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İstanbullular dikkat! Kilyos Caddesi kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi

İstanbul’un ağaçlı yollarından biri olan Kilyos Caddesi’ne yönelik olarak yeni karar alındı. Cadde ve çevresi doğal sit alanı koruma statüsü yeniden değerlendirildi ve kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

İstanbul’un en güzel yol rotalarından biri olan Sarıyer'deki Kilyos Caddesi ve çevresine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kilyos Caddesi ve yakın çevresi doğal sit alanı olarak korunuyordu. Bu durum yeniden değerlendirildi ve bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi kararlaştırıldı.

YEŞİLİN İÇİNDE MAVİYE YOLCULUK

Kilyos Caddesi ve çevresi denize kadar yeşillik alan içinde bulunuyor. Yolun sonu ise Karadeniz’e varıyor ve mavilikle buluşuyor. İstanbul’da az kalan bakir dokunun korunması ile bölgedeki doğal yaşam daha da artacak.

17
Yüzde 149 arttı Bu ilçeler yatırımlık... İstanbulun en değerli arsaları belli oldu
Yüzde 149 arttı! Bu ilçeler yatırımlık... İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!
Bahçelievlerde dev arazi satılıyor
Bahçelievler'de dev arazi satılıyor

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi