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Son dakika... İstanbul'da toplu ulaşıma zam

#Ulaşım#UKOME#Toplu Ulaşım
Son dakika... İstanbulda toplu ulaşıma zam

UKOME'nin aldığı karar gereğince İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Elektronik bilet 7.67 lira olurken taksimetre açılışı 9.8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu.

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

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İşte yeni ücretler

Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
Tam abonman 602 TL
Öğrenci abonman 109 TL
İlk aktarma 5.48 TL
Taksi açılış ücreti 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
Minibüs indi bindi 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

Son dakika... İstanbulda toplu ulaşıma zam

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#Ulaşım#UKOME#Toplu Ulaşım

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