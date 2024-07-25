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Son dakika... İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam

Güncelleme Tarihi:

#UKOME#Taksi#Otobüs
Son dakika... İstanbulda toplu taşıma ücretlerine zam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 11:17

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. Böylece İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

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#UKOME#Taksi#Otobüs

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