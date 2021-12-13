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Son dakika... İstanbul'da ekonomi zirvesi! Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nureddin Nebati#Şahap Kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşeceği belirtildi.

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Yeni hafta ekonomide hızlı başladı. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde dördüncü müdahale geldi.

Merkez Bankası müdahalesinin hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceği belirtildi.

FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Ekonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.

Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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