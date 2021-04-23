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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

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Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

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  • Thodex şoku: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon... Kripto tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı Kardeşim beni de çarptı..
  • Thodex şoku: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon... Kripto tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı Kardeşim beni de çarptı..
  • Thodex şoku: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon... Kripto tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı Kardeşim beni de çarptı..
  • Thodex şoku: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon... Kripto tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı Kardeşim beni de çarptı..
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Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Türkiyenin konuştuğu Thodex vurgunu Kripto para dünyası şokta..
Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgunu! Kripto para dünyası şokta..

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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