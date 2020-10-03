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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.10.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor

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Son dakika... İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılıyor
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin 2022'nin ilk çeyreğinde açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Aşan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz. Yeni ürünler ihraç etmeye başladık. İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerdeniz. Dünyanın aşırı finansallaşma sorunları var. İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız.

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