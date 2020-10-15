Son dakika... Binlerce kişi mağdur edilmişti... İstanbul Bilişim hakkında flaş karar

İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor.

MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI

Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.

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