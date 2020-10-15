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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binlerce kişi mağdur edilmişti... İstanbul Bilişim hakkında flaş karar

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Son dakika... Binlerce kişi mağdur edilmişti... İstanbul Bilişim hakkında flaş karar
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İstanbul Bilişim’in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor. 

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MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI

Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.

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