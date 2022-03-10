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Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

#İşsizlik#TÜİK#Veri
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik Ocak'ta yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %10,3 iken kadınlarda ise %13,6 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti.

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %34,4 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %21,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,4, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,3 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak gerçekleşti.

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,9 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,0 olarak tahmin edildi.

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