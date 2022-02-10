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Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±

#Ä°ÅŸsizlik#TÜÄ°K#Veri
Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, AralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸsizlik aralÄ±k ayÄ±nda yÃ¼zde 11.2 oldu.

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TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki kiÅŸilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2021 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 2 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 794 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 0,1 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸ ile %11,2 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°STÄ°HDAM ORANI %47,0 OLDU

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 2021 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 236 bin kiÅŸi artarak 30 milyon 141 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0,3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile %47,0 oldu.

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Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°ÅžGÃœCÃœNE KATILMA ORANI %52,9 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ 2021 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 238 bin kiÅŸi artarak 33 milyon 935 bin kiÅŸi, iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise 0,3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile %52,9 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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GENÃ‡ NÃœFUSTA MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI %20,8, Ä°STÄ°HDAM ORANI %34,1 OLDU

15-24 yaÅŸ grubunu kapsayan genÃ§ nÃ¼fusta iÅŸsizlik oranÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 1,6 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla %20,8, istihdam oranÄ± 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla %34,1 oldu. Bu yaÅŸ grubunda iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 0,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla %43,0 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°STÄ°HDAMIN %55,4'Ãœ HÄ°ZMET SEKTÃ–RÃœNDE YER ALDI

AralÄ±k ayÄ±nda istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde 10 bin kiÅŸi azalÄ±rken sanayi sektÃ¶rÃ¼nde 108 bin kiÅŸi, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde 5 bin kiÅŸi, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde 134 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin %16,8'i tarÄ±m, %21,7'si sanayi, %6'sÄ± inÅŸaat, %55,4'Ã¼ ise hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yer aldÄ±.

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž ATIL Ä°ÅžGÃœCÃœ ORANI %22,6 OLDU

Zamana baÄŸlÄ± eksik istihdam, potansiyel iÅŸgÃ¼cÃ¼ ve iÅŸsizlerden oluÅŸan atÄ±l iÅŸgÃ¼cÃ¼ oranÄ± 2021 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 0,5 puan artarak %22,6 oldu. Zamana baÄŸlÄ± eksik istihdam ve iÅŸsizlerin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik oranÄ± %15,4 iken, potansiyel iÅŸgÃ¼cÃ¼ ve iÅŸsizlerin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik oranÄ± %18,7 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI %11,3, Ä°STÄ°HDAM ORANI %46,0 OLDU

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 195 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 749 bin kiÅŸi olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°stihdam oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 4,3 puan artarak %46,0 oldu. Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 3 milyon 223 bin kiÅŸi artarak 29 milyon 550 bin kiÅŸi oldu.

Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 4,0 puan artarak %51,9 oldu. Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lan sayÄ±sÄ± 3 milyon 27 bin kiÅŸi artarak 33 milyon 298 bin kiÅŸi olarak gerÃ§ekleÅŸti.

TARIM DIÅžI SEKTÃ–RDE KAYIT DIÅžI Ã‡ALIÅžANLARIN ORANI %18,3 OLDU

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AralÄ±k ayÄ±nda sosyal gÃ¼venlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n toplam Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§indeki payÄ±nÄ± gÃ¶steren kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 0,1 puan azalarak %27,8 olarak gerÃ§ekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektÃ¶rde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 0,5 puan artarak %18,3 oldu.

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