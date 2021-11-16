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Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

#Son Dakika#İşsizlik Rakamları#İstihdam Verileri
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,4 OLDU
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 45,4 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 615 bin kişi artarak 32 milyon 838 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti.

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GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22,1 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 22,1, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 32,4 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 41,6 seviyesinde gerçekleşti.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 55,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 81 bin kişi, sanayi sektöründe 124 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 44,0 SAAT OLDU
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 652 bin kişi artarak 26 milyon 809 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 44,0 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 45 milyon 119 bin saat artarak 1 milyar 179 milyon 80 bin saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,4 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

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