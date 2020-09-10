Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu.





Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 20,0'ı sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 55,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 49,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 4,3 puanlık azalış ile yüzde 49,0 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Haziran 2019, Haziran 2020





KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 31,3 OLDU

Haziran 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,3 puan azalarak yüzde 18,9 oldu.



15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,7, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,1 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,0 puanlık azalışla yüzde 47,1, işgücüne katılma oranı ise 4,4 puanlık azalışla yüzde 54,5 oldu.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, Haziran 2019, Haziran 2020





GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 26,1, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 28,2 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,1, istihdam oranı ise 6,0 puan azalarak yüzde 28,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, Haziran 2019, Haziran 2020









MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,3, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 41,6 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 14,3 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 136 bin kişi artarak 4 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,6 puan artarak yüzde 41,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 431 bin kişi artarak 26 milyon 36 bin kişi olarak tahmin edildi.







Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,9 puan artarak yüzde 48,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 567 bin kişi artarak 30 milyon 366 bin kişi olarak tahmin edildi.



Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 36 bin kişi, sanayi sektöründe 25 bin kişi, inşaat sektöründe 141 bin kişi, hizmet sektöründe 230 bin kişi arttı.



Sektörel istihdam, Haziran 2018-Haziran 2020









