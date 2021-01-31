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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.01.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda

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Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“OCAK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILACAK”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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