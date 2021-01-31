Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
“OCAK AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILACAK”
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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