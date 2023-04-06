Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... İsmail Demir: Maddi kazanımlar sağlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Demir#Milgem#Proje
Son dakika... İsmail Demir: Maddi kazanımlar sağlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 12:24

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM 6. 7. 8. Gemiler Sözleşme imza törenine katıldı. Demir "Projelerle yerli savunma sanayini kalkındırmakla kalmıyoruz, ülkemize korkunç maddi kazanımlar sağlıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

Kablosundan vanasına kadar çok sayıda aklınızın alamayacağız kadar sistem var. Pazartesi günü TCG Anadolu Gemisi'ni deniz kuvvetlerine teslim töreni yapacağız. Bu projelerle yerli savunma sanayini kalkındırmakla kalmıyoruz, ülkemize korkunç maddi kazanımlar sağlıyoruz. Böyle iddialı rakamlarla proje yaptıklarında yurt dışına ihraç oranları ortaya çıktığında oradaki marjlarını artırabiliyorlar.

Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebilir. Mavi Vatan'daki gücümüz yerli milli gemilerimiz olacaktır. Deniz filomuzu yenilemeye geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler yeni bir adım. İ sınıfı fırtateyni göreceğiz. İnsansız deniz araçlarımızın teslimatlarını göreceğiz. Bu arada proje hızı açısından da 36 ay iddialı bir süre dedik. Meseleye iddialı başladığımızın göstergesi olarak da icra komitesinden 4 ay sonra sözleşmeyi imzalamak da savunma sanayinde yeni moda geçtiğimizin işareti. Dünya üzerinde ihracat anlamında çok iddialı olacağız. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Demir#Milgem#Proje

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı