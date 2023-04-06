Son dakika... İsmail Demir: Maddi kazanımlar sağlıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

Kablosundan vanasına kadar çok sayıda aklınızın alamayacağız kadar sistem var. Pazartesi günü TCG Anadolu Gemisi'ni deniz kuvvetlerine teslim töreni yapacağız. Bu projelerle yerli savunma sanayini kalkındırmakla kalmıyoruz, ülkemize korkunç maddi kazanımlar sağlıyoruz. Böyle iddialı rakamlarla proje yaptıklarında yurt dışına ihraç oranları ortaya çıktığında oradaki marjlarını artırabiliyorlar.

Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebilir. Mavi Vatan'daki gücümüz yerli milli gemilerimiz olacaktır. Deniz filomuzu yenilemeye geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler yeni bir adım. İ sınıfı fırtateyni göreceğiz. İnsansız deniz araçlarımızın teslimatlarını göreceğiz. Bu arada proje hızı açısından da 36 ay iddialı bir süre dedik. Meseleye iddialı başladığımızın göstergesi olarak da icra komitesinden 4 ay sonra sözleşmeyi imzalamak da savunma sanayinde yeni moda geçtiğimizin işareti. Dünya üzerinde ihracat anlamında çok iddialı olacağız.