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Son dakika... İş insanı denizci Gino Matteo Pardo hayatını kaybetti
Duayen iş insanlarından, Gino Group Başkanı Gino Matteo Pardo İstanbul’da 83 yaşında yaşama veda etti. Türk turizme katkılarıyla bilinen, eski denizci Gino Matteo Pardo, 2 Temmuz 2020’de Şişli İtalyan Musevi Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Gino Yatçılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gino Matteo Pardo, eski denizci olarak denize olan tutkusuyla bilinirdi. Pardo’nun 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda hayatını kaybetmesi deniz sevgisini daha da anlamlı kıldı. Gino Matteo Pardo, Solita Yorgancılar’ın babası olup, Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar’ın da kayınpederiydi.
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