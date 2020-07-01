Son dakika... İş insanı denizci Gino Matteo Pardo hayatını kaybetti

Gino Yatçılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gino Matteo Pardo, eski denizci olarak denize olan tutkusuyla bilinirdi. Pardo’nun 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda hayatını kaybetmesi deniz sevgisini daha da anlamlı kıldı. Gino Matteo Pardo, Solita Yorgancılar’ın babası olup, Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar’ın da kayınpederiydi.