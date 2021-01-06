MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali duyurdu: Bir dönem sona eriyor
GeriEkonomi Son dakika... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali duyurdu: Bir dönem sona eriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali duyurdu: Bir dönem sona eriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali "Genel Müdürlük görevimi Mart Sonunda yapılacak Genel Kurul itibarıyla bırakacağım" dedi. Bali'nin yerine geçecek kişi ise banka genel müdür yardımlarından Hakan Aran oldu.

İş Bankası'nın uzun süredir genel müdürlük görevini yapan Adnan Bali Mart ayında görevini bırakacağını açıkaldı. Bali'den boşalan koltuğa ise mevcut genel müdür yardımcısı Hakan Aran getirilecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle