Son dakika... İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali duyurdu: Bir dönem sona eriyor

İş Bankası'nın uzun süredir genel müdürlük görevini yapan Adnan Bali Mart ayında görevini bırakacağını açıkaldı. Bali'den boşalan koltuğa ise mevcut genel müdür yardımcısı Hakan Aran getirilecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.