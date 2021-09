Son dakika... İş adamı Mustafa Selim Yaşar vefat etti

Gıda, tarım, sanayi alanında birçok şirketle hizmet veren Yaşar Holding'in patronu Mustafa Selim Yaşar bu sabah hayatını kaybetti. Ani gerçekleşen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yaşar 65 yaşındaydı.



Mustafa Selim Yaşar kimdir?



1956 İzmir doğumlu olan Selim YAŞAR; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.



2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim YAŞAR, İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır.



2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı’nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almıştır.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın