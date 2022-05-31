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Son dakika... İnternetteki satılık ve kiralık ev ilanları GİB'e bildirilecek

#İnternet#İlan#Konut
Son dakika... İnternetteki satılık ve kiralık ev ilanları GİBe bildirilecek

İnternet üzerinden verilen gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunması zorunlu olacak.

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TRT Haber'in haberine göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının teminine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, söz konusu ilanlara ilişkin aylık dönemler halinde Gelir İdaresine Başkanlığına bilgi verecek.

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Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile GİB tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak.

GİB, ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek.

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YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEYENLERE CEZA KESİLECEK

Diğer taraftan vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak.

İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Öte yandan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek.

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#İnternet#İlan#Konut

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