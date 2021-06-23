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Ekonomi
Haber Giriş: 23.06.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Instagram, WhatsApp ve Facebook kullananlar dikkat! Çok konuşulacak 3 yenilik

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Son dakika... Instagram, WhatsApp ve Facebook kullananlar dikkat! Çok konuşulacak 3 yenilik

Mark Zuckerberg, e-ticaret sektörüyle attıkları adımları açıkladı. Şirket tarafından Instagram, WhatsApp ve Facebook için farklı özellikler sunulurken çalışmalar genellikle alışverişe yönelik yenilikler...

Facebook, Instagram Alışveriş ve Facebook Marketplace'in ardından WhatsApp için adım attı. WhatsApp'ın yeni özelliği alışveriş sekmesi yakında eklenecek. Instagram tarafında ise ABD'deki işletmeler için yeni uygulama açılacak. 

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WHATSAPP, MARKETPLACE VE INSTAGRAM'A EKLENEN YENİ ÖZELLİKLER

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklama ile uygulama ailesine eklenen 3 yeni güncellemeyi duyurdu. Duyurduğu güncellemeler içinde Alışveriş sekmesi yer alıyor. Bu sekme hem  WhatsApp hem de Facebook Marketplace'te yerini alacak. 

Son dakika... Instagram, WhatsApp ve Facebook kullananlar dikkat Çok konuşulacak 3 yenilik

Aynı zamanda Instagram'da da görsel arama özelliği yayına alınacak. Şirketin üzerinde çalıştığı diğer bir özellik ise alışveriş reklamları. Bu çalışma da hem WhatsApp hem de Marketplace'te yerini alacak. 

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KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Zuckerberg, paylaştığı gönderide aylık 1 milyardan fazla kişinin Marketplace kullandığını açıkladı. Yapılan çalışmalarla işletmeler Instagram dükkanlarının Marketplace'e taşımaları sayesinde daha çok kullanıcıya ulaşabilecek. 

Son dakika... Instagram, WhatsApp ve Facebook kullananlar dikkat Çok konuşulacak 3 yenilik

WhatsApp'taki kullanıcılar ise herhangi bir şey satın almadan önce işletmelerle yazışabilecek. Ayrıca 2 hafta süren WhatsApp İşletme hesabı oluşturma süreçleri, bu ay itibari ile bir kaç dakikaya inecek. Facebook'un bu yeni alışveriş açılımı, işletme sahiplerinin daha geniş bir kullanıcı tabanıyla buluşmasını sağlayacak.

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DAVRANIŞLARA YÖNELİK REKLAMLAR 

İşletmelere, mağaza reklam çözümleri ile kişiselleştirme olanakları sunacak olan sosyal ağ, “Alışveriş Reklamları” ile kullanıcılara, alışveriş davranışlarına yönelik reklamlar göstermeye başlayacak. Facebook, ayrıca Instagram görsel arama ve artırılmış gerçekliğe dayalı AR Dinamik Reklamlar gibi yeni teknolojileri de devreye alacak.

Son dakika... Instagram, WhatsApp ve Facebook kullananlar dikkat Çok konuşulacak 3 yenilik

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