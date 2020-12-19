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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... İhracat treni Çin'e ulaştı

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Son dakika... İhracat treni Çin'e ulaştı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin ihracat treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

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