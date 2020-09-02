Son dakika... İhracat rakamları açıklandı

Ağustos ayında Özel Ticaret Sistemine göre dış ticaret açığı 6 milyar 418 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,93 oranında azalmış, ithalat ise % 20,57 oranında arttı.



Açıklamada şöyle denildi:



"2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre

İhracat, % 5,93 azalarak 11 milyar 759 milyon dolar,

İthalat, % 20,57 artarak 18 milyar 177 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 8,56 artarak 29 milyar 936 milyon dolar seviyesine yükselirken, İhracatın ithalatı karşılama oranı % 64,7 olmuştur.

En fazla ihracat "Ham madde (Ara mallar)" grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat "Ham madde (Ara mallar)" (5 milyar 701 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla "Tüketim malları" (4 milyar 709 milyon dolar) ve "Yatırım (Sermaye) malları" (1 milyar 279 milyon dolar) grupları takip etmiştir.



En fazla ithalat "Ham madde (Ara mallar)" grubundan yapılmıştır. 2020 yılı Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat "Ham madde (Ara mallar)" (14 milyar 91 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla "Yatırım (Sermaye) malları" (2 milyar 397 milyon dolar) ve "Tüketim malları" (1 milyar 647 milyon dolar) grupları takip etmiştir.



ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "Motorlu Kara Taşıtları" olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" faslını (1 milyar 199 milyon dolar), "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 166 milyon dolar) ve "Örme giyim eşyası ve aksesuarı" (751 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşağıdaki tabloda görülmektedir.



ÖTS'ye göre en fazla ithalat yapılan fasıl "Kıymetli Taşlar" olmuştur. 2020 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen "Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" faslını (4 milyar 155 milyon dolar), "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" (2 milyar 45 milyon dolar) ve "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 870 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ithalat kalemi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



ÖTS'ye göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuştur.



2020 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 122 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar) ve ABD (686 milyon dolar) izlemektedir.



ÖTS'ye göre en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Irak ve Almanya olmuştur.



2020 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 868 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 milyar 664 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 612 milyon dolar) izlemektedir.



ÖTS'ye göre 2020 yılı Ağustos ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli Deniz Yolu taşımacılığı olmuştur.



2020 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Deniz Yolu" (6 milyar 860 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" (3 milyar 751 milyon dolar) ve "Hava Yolu" ulaşımı (948 milyon dolar) izlemektedir."

BAKAN PEKCAN: EKONOMİK TOPARLANMAMIZ BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamlarını açıkladıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarına devam etti. Bakan Pekcan ekonomik anlamda toparlanmanın başarı ile devam ettiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90’a ulaştığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız %0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90’a ulaştı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki %4,9 düşüşe rağmen ,ithalatımız altın hariç %0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,9 olarak gerçekleşti.

İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar, gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz.

Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.