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Son dakika… İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

#İbb#Taksi Teklifi#Ukome
Son dakika… İBBnin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 12. kez reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 11 kez reddedilmişti. Bunun üzerine İBB teklifi revize etmeye gitti ve 5 bin taksinin 500 tanesinin engellilere tahsis edilmesine karar vererek teklifi yeniden sundu.

İBB'nin teklifi Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ocak ayı UKOME toplantısında oy çokluğuyla 12. kez reddedildi.

Son dakika… İBBnin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

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"APLİKASYONUMUZU YAPTIK, YAKINDA HİZMETE SUNACAĞIZ"

Teklifi değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, engellilerin işin içine katılarak olaya duygusal bir boyut kazandırılmak istendiğini, fakat engellilerden şimdiye kadar herhangi bir talep almadıklarını, ihtiyaç durumunda var olan taksilerle ya da taksi dolmuşlarla bu ihtiyacın giderilebileceğini kaydetti.

Aksu, taksici esnafı olarak siyasete malzeme edildiklerini de dile getirerek, “Bu 5 bin plaka 12. defa gündeme geliyor. Şimdi gündeme getirirken işin içine bir duygusallık ilave edilerek engelli vatandaşlar için 500 taksi ayrılmış. Tabi hepimiz bir engelli adayıyız, engellilerimize sahip çıkmamız lazım. Ortopedik engelli var, işitme engelli var, görme engelli var. Şimdi Ulaştırma Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın talimatıyla biz bir yıl önce engelli vatandaşlarımızı düşünerek bir engelli erişim çalışması yaptık.

2 tane ticari taksimizi, engellileri taşıyabilecek şekilde dönüştürdük. Ama ne yazık ki bu hizmete başladığımız günden bu yana bir tane bile engelli taşıyamadık. Talep olmadı veya engellilerimiz taksiye ihtiyaç duymadı. Biz bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Ayrıca bu engelli araçlarıyla ilgili görüşme konusunda hizmet verilmesi araç üretilmesi konusunda da taleplerimiz ve çalışmalarımız var. Biz yolcudan hiç engelli taksiye ihtiyacımız var diye bir şey duymadık. Talebi geldi mi bilemiyoruz o açıklanmadı biz İTEO olarak bu hizmeti vermeye başladığımızdan beri böyle bir talep almadık.

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Biz aplikasyonumuzu yaptık, yakında hizmete sunacağız. Kendi aplikasyonumuzda bile 'engelli taksi' bölümü var. Ayrıca ilçe belediyelerimiz bu hizmeti veriyor, büyükşehir belediyemiz de bu hizmeti veriyor. Büyükşehir belediyemiz 500 tane aracı kendi bünyesinde özel araçlarla sigorta şeklinde bu hizmeti veremez mi de bu ek taksi hizmetiyle gündeme getiriyor? Ayrıca eğer böyle bir ihtiyaç varsa var olan taksilerden karşılayabiliriz. Taksi dolmuşlarımız var. Yaklaşık 250 tanesi kura usulü taksiye döndü.

Şu anda 34 tane taksi dolmuşçu esnafımız aracı askıya aldı. Çalışmıyorlar ve mağdurlar. Eğer böyle bir talep varsa taksi dolmuşçu esnafımızın da onayı alınarak talepleri alınarak bu hizmet verilebilir. Ayrıca yerli ve milli aracımız TOGG kısa zamanda fabrikadan çıkacak. Bu erişime uygun bir şekilde tasarlandı belli bir kısmı bunu bizim ticari olarak kullanacağımız şekilde düzenlenebilir. Böyle bir talebimiz var. Bir siyasi partinin genel başkanı engelliler gününde mecliste açıklama yaparak 'İstanbul'da böyle bir talep var. Biz bunu sağlayacağız' diye bir siyaset yaptı. Biz esnaf olarak politize ediliyoruz siyasete malzeme oluyoruz" dedi.

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İBB Genel Sekreteri Can Akın Sağlar ise engellilere tahsis edilecek 500 taksinin onaylanabileceği, geri kalan taksilerin daha sonra tekrar görüşülebileceği teklifinde bulundu. Sağlar'ın bu teklifi de reddedildi.

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