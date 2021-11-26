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Son dakika! İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi

#IBB#Taksi#UKOME
Son dakika İBBnin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin taksi projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif 10 kez reddedilmişti.

Son dakika İBBnin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu.

Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

UKOME toplantısına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık etti.

Son dakika İBBnin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi

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