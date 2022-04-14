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Son dakika... İBB, öğrenci bileti zammını kendi karşılayacak

#İETT#Öğrenci#Bilet
Son dakika... İBB, öğrenci bileti zammını kendi karşılayacak

İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

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İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İBB Meclisi toplanarak toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapmıştı. İETT, metro, tramvay, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının fiyat tarifeleri yüzde 40 zamlanmıştı.

Zammın ardından gelen tepkiler nedeniyle İBB geri adım attı ve öğrenci biletlerine gelen yüzde 40'lık zammı kendi bünyelerinden karşılanacağını duyurdu.

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İşte yeni ücretler

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL
Tam abonman: 602 TL
İlk aktarma: 5.48 TL
Taksi açılış ücreti: 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL
Minibüs indi bindi: 5.25 TL
Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL

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#İETT#Öğrenci#Bilet

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