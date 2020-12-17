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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

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Son dakika... Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı
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Hyundai Motor Company, Hyundai Assan'ın yüzde 30'luk kısmını Kibar Holding'den almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Hyundai Motor Company tarafından Hyundai Assan Otomotiv'in tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması
işlemine izin verilmesi talebiyle Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurulunun internet sitesinde yer aldı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hyundai Assan,
yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.

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