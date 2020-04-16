Son dakika... Honda Türkiye duyurdu! Faaliyetlere yeniden başlanacak

Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

Honda Türkiye’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket daha sonraki açıklamasında ise Kovid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.