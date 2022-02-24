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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna açıklaması

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Rusya#Ukrayna
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli Rusya-Ukrayna açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin basın duyurusu yayımladı. Bakanlık açıklamasında "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Bu sabah saatlerinde Rusya'nın saldırısıyla başlayan Ukrayna'daki harekata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olmasından dolayı birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalenin ise yakından izlendiği belirtilen açıklamada "Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik" detayına da yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

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Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplara karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir.

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