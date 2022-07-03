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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Asgari Ücret
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gelir vergisiyle damga vergisinin kaldırılmasıyla 57,8 milyar TL vergiden feragat edildiği duyuruldu. Açıklamada "Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir" denildi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz" denildi.

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından asgari ücret açıklaması

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Asgari Ücret

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