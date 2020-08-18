Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.#EkonomideMillîBağımsızlık pic.twitter.com/q743RfP3HZ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 18, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle