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Ekonomi
Hüseyin KALAY- Miraç ŞENTÜRK- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hamsi yasağında flaş gelişme

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Son dakika... Hamsi yasağında flaş gelişme
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Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hamsi avına getirilen yasağın 7 Şubat'ta kaldırılacağını açıkladı. Samsun'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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Başkan Mustafa Demirden, şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Pakdemirli, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen Tarım-Orman-Sektör Toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

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HAMSİ AVI EK TEDBİRLERLE AVCILIK BAŞLAYACAK

Toplantıda konuşan ve Karadeniz'de yasaklanan hamsi avı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "İş birliği için tüm balıkçılara teşekkür ediyorum. Kısıtlama 7 Şubat 2021 tarihi 00.01den itibaren sona erecek. Ek tedbirlerle avcılık başlayacak. Av için il ve ilçe müdürlüğüne yazılı beyan verilecek. Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 adet karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak. Gemilerde, elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek. Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izini verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak ifadelerini kullandı.

 

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