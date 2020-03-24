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Ekonomi
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Son dakika... Halkbank'tan esnafa destek

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Son dakika... Halkbank'tan esnafa destek
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Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini  sürdüren Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı  eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü  mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına  yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında,  bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve  sanatkarların da  imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu  kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL,  vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem  uygulanabilecektir.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet  alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet  işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını  düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar  sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf  ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar  yararlanabilecektir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte  olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama  meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz  oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması  amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında  3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar  vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve  sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem  yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek  nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de  avantajlar sağlayabilecektir.

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