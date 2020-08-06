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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB)'ndan, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur" denildi ve şu uyarı yapıldı:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir.

"Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.

"Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir.

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

 

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