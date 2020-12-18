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Ekonomi
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İş dünyasının acı kaybı... Nuri Nihat Aslanoba yaşamını yitirdi

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Son dakika haberler: İş dünyasının acı kaybı... Nuri Nihat Aslanoba yaşamını yitirdi
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Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba’nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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