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Son dakika haberler... Fahiş fiyata denetim! 5 zincir market için müfettiş görevlendirildi

#Fahiş Fiyat#Market#Denetim
Son dakika haberler... Fahiş fiyata denetim 5 zincir market için müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketin fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.

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DHA - Ticaret Bakanlığı’nca 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettiş görevlendirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaş tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetlerin dikkate alındığı anımsatıldı. 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulayanların üzerine gidileceğini, bazı zincir marketlere operasyonlar düzenleneceğini söylemişti.

 

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