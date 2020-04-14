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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakanlıktan "sanayi tesisleri kapatılacak" iddialarına yalanlama

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Son dakika haberler... Bakanlıktan "sanayi tesisleri kapatılacak" iddialarına yalanlama
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "fabrikaların yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin bel kemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır."

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