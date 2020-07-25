MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberler... Bakan Kurum 'anlık izleyeceğiz' dedi ve duyurdu: Yıl sonuna kadar...
GeriEkonomi Son dakika haberler... Bakan Kurum 'anlık izleyeceğiz' dedi ve duyurdu: Yıl sonuna kadar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Kurum 'anlık izleyeceğiz' dedi ve duyurdu: Yıl sonuna kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Bakan Kurum 'anlık izleyeceğiz' dedi ve duyurdu: Yıl sonuna kadar...
Abone Olgoogle-news

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle