AA
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Son dakika haberler... Bakan Kurum 'anlık izleyeceğiz' dedi ve duyurdu: Yıl sonuna kadar...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.
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