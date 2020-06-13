Son dakika haberler... Bakan Albayrak: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."