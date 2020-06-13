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Ekonomi
Haber Giriş: 13.06.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Albayrak: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim

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Son dakika haberler... Bakan Albayrak: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz." açıklamasında bulundu. Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.

Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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