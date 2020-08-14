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Ekonomi
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Albayrak paylaştı: Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" mesajını paylaştı.

Albayrak'ın mesajı şöyle:

"Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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